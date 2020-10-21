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رانيا محمود ياسين تنفعل على ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها .. وهذا سبب الخلاف بينهما

محمود ياسين
رانيا محمود ياسين تنفعل على ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها .. وهذا سبب الخلاف بينهما
 
الأربعاء، 21-10-2020 08:59 ص أحمد عادل شعبان
انفعلت رانيا - ابنة الفنان الراحل محمود ياسين - على أميرة حسن مختار - ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في عزاء ياسين.

وظهرت رانيا غاضبة ومنفعلة أثناء حديثها مع "أميرة" بالعزاء وسط حوار لم يتبينه الجمهور .

وتشير التخمينات إلى أن سبب غضب رانيا محمود ياسين يرجع إلى زلة لسان غير متوقعة حدثت من ابنة رجاء الجداوي بعد ساعات قليلة من وفاة "ياسين".

حيث قالت إن الفنان محمود ياسين كان مصابا بالزهايمر في نهاية حياته وهو الأمر الذي أغضب "رانيا" و ردت عليه أكثر من مرة في البرامج التلفزيونية خلال الأيام الماضية.

وحاولت أميرة حسن مختار احتواء غضب رانيا محمود ياسين وانتهت الأزمة على خير.
 

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