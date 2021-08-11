الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 17:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ينحر زوجته أثناء نومها معه.. جريمة مروعة تهز السعودية

بعد زواجها من شاب.. فنانة شهيرة تثير الجدل بحملها في عمر الـ68

بعد مظاهرة الحب له.. أحمد مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن محمد عبدالشافي

غياب 11 لاعب.. شوبير يعلن عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

السودان يعلن تسليم «البشير» وآخرين للجنائية الدولية

ياسمين الخطيب تثير الجدل في حفل زفافها.. والمفتي يحسم الأمر

اكتشاف علامة تظهر في السيدات تدل على الموت المبكر

خبيرة تغذية تحذر من أمراض خطيرة يسببها تناول البطيخ مع البذور

رامي رضوان يكشف حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها قبل رحيلها

مخلة وصادمة.. ننشر الصور التي حذفتها رهف القنون

ADS
 

رامي رضوان يكشف حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها قبل رحيلها

343892_0
ا
Native
الأربعاء، 11-08-2021 12:35 م

كشف الإعلامي رامي رضوان أن معلومات ذكرتها إحدى الصحف العربية مفادها أن صحة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تدهورت قبل رحيلها بسبب علمها بوفاة زوجها الممثل الراحل سمير غانم، موضحاً أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة، ومؤكداً: "ده فتي... زي الفتي اللي كان معمول بعد وفاة سمير غانم على طول، إن صحتها تدهورت وامتنعت عن تناول الطعام حزناً على وفاة زوجها، ده برضوا فتي".
وشكر رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، كل الرؤساء والملوك والأمراء في مصر والوطن العربي الذين قدّموا واجب العزاء لأسرة سمير غانم ودلال عبد العزيز، قائلاً: "بنشكرهم وبنشكر الناس جداً".
وأضاف: "الناس متأثرة بشكل كبير جداً بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكأن حد من أسرتهم غالي عليهم فقدوه، بشكر كل الناس على الدعم الكبير اللي كان مؤثر جداً، حُب الناس على الأرض أو السوشيال ميديا طمّنا أنهم في منزلة كبيرة في الجنة، هذا الحب الجارف من ملايين جوه مصر وخارج مصر، يارب يكون رضا من الله عليهم، عشان يعبّروا بيها عن المواساة والحب والتقدير لنجمين كبار جداً ليهم بصمة في كل بيت في مصر وكل الوطن العربي".

 

إقرأ ايضا

Screenshot_٢٠٢١٠٨١١_١٦١٤٠١

ينحر زوجته أثناء نومها معه.. جريمة مروعة تهز السعودية

download

بعد زواجها من شاب.. فنانة شهيرة تثير الجدل بحملها في عمر الـ68

201901201143454345

غياب 11 لاعب.. شوبير يعلن عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أخبار متعلقة

6aa8c0e7-0704-4974-bed9-94a1eeda64e0

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

2021_5_2_1_42_53_93

« ماذا بينهما وبين الله».. رامي رضوان ينتشر أغرب رؤية ليلة وفاة دلال عبدالعزيز

567562-645x500

أحمد كريمة: دلال عبدالعزيز ماتت شهيدة في سبيل الله

520212475948230196529

مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها

196953816_125801706318883_6642117783531856432_n

أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

202106110632323232

رامي رضوان يعلن عن موعد جنازة ومكان دفن دلال عبدالعزيز