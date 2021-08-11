رامي رضوان يكشف حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها قبل رحيلها
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Native
الأربعاء، 11-08-202112:35 م
كشف الإعلامي رامي رضوان أن معلومات ذكرتها إحدى الصحف العربية
مفادها أن صحة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تدهورت قبل رحيلها بسبب علمها بوفاة
زوجها الممثل الراحل سمير غانم، موضحاً أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة، ومؤكداً:
"ده فتي... زي الفتي اللي كان معمول بعد وفاةسمير غانم على طول، إن صحتها تدهورت
وامتنعت عن تناول الطعام حزناً على وفاة زوجها، ده برضوا فتي".
وشكر رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، كل الرؤساء
والملوك والأمراء في مصر والوطن العربي الذين قدّموا واجب العزاء لأسرة سمير غانم ودلال
عبد العزيز، قائلاً: "بنشكرهم وبنشكر الناس جداً".
وأضاف: "الناس متأثرة بشكل كبير جداً بوفاةسمير غانم ودلال
عبد العزيز، وكأن حد من أسرتهم غالي عليهم فقدوه، بشكر كل الناس على الدعم الكبير اللي
كان مؤثر جداً، حُب الناس على الأرض أو السوشيال ميديا طمّنا أنهم في منزلة كبيرة في
الجنة، هذا الحب الجارف من ملايين جوه مصر وخارج مصر، يارب يكون رضا من الله عليهم،
عشان يعبّروا بيها عن المواساة والحب والتقدير لنجمين كبار جداً ليهم بصمة في كل بيت
في مصر وكل الوطن العربي".