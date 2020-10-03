رامي رضوان محذرا المواطنين: مش عايزين ننبسط لحظة ونندم بعدين

السبت، 03-10-2020
12:25 م
إيمان هاني
عاتب الإعلامي رامي رضوان
، المصريين الذين
يشاركون في احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، قائلا :" ليا عتاب عليكم
يا مصريين".
وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامجه
"مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي"، قائلا :
"كان ضروري الكمامة تكون حاضرة مع الجميع خلال الاحتفال".
وتابع: "مش عايزين ننبسط لحظة ونندم
بعدين، كان لازم وجود الكمامة خاصة في ظل عدم وجود إجراءات التباعد الاجتماعي، حتى
نحافظ على صحة المصريين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وفي ظل انتشار الفيروس".