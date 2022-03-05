رامز جلال يكشف مفاجأة عن برنامج المقالب رمضان القادم

السبت، 05-03-2022
09:25 ص
فاجأ الفنان رامز جلال
، متابعي برامجه الشهيرة للمقالب في
شهر رمضان أن نسخة برنامجه للعام 2022 فكرة من ابتكار رئيس الهيئة العامة للترفيه في
السعودية
، المستشار تركي آل الشيخ
.
وقال جلال إن فكرة برنامجه الجديد للمقالب في رمضان 2022،
والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" من ابتكار المستشار تركي آل الشيخ
، وكذلك
تحت إشرافه مثل كل عام، بحسب مجلة "الرجل" السعودية
.
جاءت تصريحات رامز جلال
على هامش افتتاحه "تجربة رامز"
في "بوليفارد الرياض"، التي تمنح زواره تجربة مقالبه في برامجه السابقة.
وانطلقت "تجربة رامز" في 20 فبراير الماضي، وتستمر
حتى 31 مارس الجاري.
وكان رامز جلال
قد نفى في شهر يناير الماضي اعتزاله تقديم
برامج المقالب لشهر رمضان، وذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "Joy" في العاصمة السعودية
الرياض.
وأكد جلال في تصريحات متلفزة أنه لا يستطيع إلا أن يكون متواجدا
في رمضان.