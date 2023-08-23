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راقصة شهيرة تهاجم الراقصات الروسيات: ربنا قال احتشموا

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نجوى فؤاد
الأربعاء، 23-08-2023 12:25 م


انتقدت الراقصة  الشهيرة المعتزلة، نجوى فؤاد، طريقة رقص الراقصات الروسيات من عري مبالغ فيه، والمبالغ الفلكية التي يتقاضوها في مصر.
وأشارت إلى أن الروسيات ترقصن رقص تدريبي، وأن حركاتهن في الرقص ينفذنها بدون إحساس، قائلة خلال تصريحات تليفزيونية "الراقصات الروسيات بوزوا المصريات، مفيش رقص شرقي خلاص، انقرض، في روسيات، دول فراخ جمعية".
وتابعت: "أنا مش بدخل الدين في الرقص، أنا بقول ربنا قال احتشموا، الروسيات لابسين بدل شفافة، كله عريان، احنا مسلمين، ولينا ديننا واحترامنا"، مشيرة إلى الأجور الفلكية التي يتحصلوا عليها ومطالبة بضرورة وجود رقابة عليهم.

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