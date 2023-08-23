راقصة شهيرة تهاجم الراقصات الروسيات: ربنا قال احتشموا

الأربعاء، 23-08-2023
12:25 م
انتقدت الراقصة
الشهيرة المعتزلة، نجوى فؤاد
، طريقة رقص
الراقصات الروسيات من عري مبالغ فيه، والمبالغ الفلكية التي يتقاضوها في مصر.
وأشارت إلى أن الروسيات ترقص
ن رقص
تدريبي، وأن حركاتهن في الرقص
ينفذنها بدون إحساس، قائلة خلال تصريحات تليفزيونية "الراقصات الروسيات بوزوا المصريات، مفيش رقص
شرقي خلاص، انقرض، في روسيات، دول فراخ جمعية".
وتابعت: "أنا مش بدخل الدين في الرقص
، أنا بقول ربنا قال احتشموا، الروسيات لابسين بدل شفافة، كله عريان، احنا مسلمين، ولينا ديننا واحترامنا"، مشيرة إلى الأجور الفلكية التي يتحصلوا عليها ومطالبة بضرورة وجود رقابة عليهم.