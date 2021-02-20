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راقصة شهيرة تحاول الانتحار: كل اللي فارق معاهم إني أغضبت المسيح .. محدش سألني بعاني ليه

فنانة
راقصة شهيرة تحاول الانتحار: كل اللي فارق معاهم إني أغضبت المسيح .. محدش سألني بعاني ليه
 
السبت، 20-02-2021 09:01 ص المصريون
كشفت راقصة شهيرة عن قيامها بالانتحار بتناول أدوية مهدئة كثيرة حتى تم نقلها للمستشفى.

وقالت الراقصة إليسار: أنا انتحرت بالفعل ولم أفكر ، وكنت أتمنى لو شعر من حولي بما أمر به.

وأضافت: كنت أتمنى يسألوا نفسهم ليه أنا قمت بهذا التصرف؟ .. لكن الجميع اتفقوا على أن يلوموني بحجة أنني أغضبت المسيح بتصرفي هذا.
 

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