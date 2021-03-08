راغب علامة يكشف إصابته بطلق ناري في حفلة بسبب علاقة عاطفية
راغب
الإثنين، 08-03-202110:22 صمحمد فضل - متابعات
كشف الفنان اللبناني راغب علامة، تفاصيل إصابته بطلق
ناري في القدم، أثناء تواجده على المسرح خلال حفلة له في الأردن، وذلك بسبب علاقة
عاطفية.
وقال "علامة" في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج
”يوم ليك“، الخاص بقناة الحياة وتقدمه الإعلامية سمر يسري،, عن تفاصيل تعرضه لعيار
ناري في الأردن في عام 1998 عندما كان على المنصة خلال حفل غنائي في الأردن حيث تعرض
لعيار ناري في رجله.
وقال راغب علامة : ”كنت في علاقة عاطفية كادت أن تدمرني وتقضي
علي وبسببها انضربت بالنار، ودي في مرة كنت في الأردن سنة 1998، أنا مش بتهم حدا إلا
هذه الدائرة العاطفية وتمت بشكل أو بشكل آخر .
وأوضح راغب علامة قائلا: ”أنا ما عندي عدو ومش ممكن ييجي
شخص في بلد أمنية بإمتياز يعمل كده بدون ما يترك وراه خيط، لم تكن الدائرة شخصا واحدا
هي دائرة خطرة وكانت شكوك عندي ومحدش ليه مصلحة ياذيني“.
وأضاف راغب إنه وقع في ذلك الخطأ باعتبارها تجربة خطيرة وأن
هذه التجربة جعلته أكثر حذرا في علاقاته فيما بعد .
وتابع راغب علامة قائلا أنه تزوج بعد ذلك، لكنه نبه ابنيه
خالد ولؤي لذلك الخطر.