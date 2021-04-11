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راغب علامة يصدم الجميع: مارست العلاقة غير الشرعية 4 سنوات مع فتاة

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راغب علامة
 
الأحد، 11-04-2021 10:34 ص المصريون

تسبب  الفنان اللبناني الشهير راغب علامة، في صدمة لدى الجميع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعترافه لأول مرة بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة كان يحبها، وعندما أنجبت طفلة اكتشف أنها ليست ابنته بعد عمل تحليل DNA لها.
وكشف "علامة" تفاصيل علاقاته النسائية السابقة بحياته قبل زواجه بأم أبنائه الحالية جيهان علامة، وقال :” أن ما عاشه كان علاقات حب وليست نزوات، وأنه كان صادق في مشاعره للغاية، معقبًا:”ما بعرف كذب في مشاعري وما بعرف اضبط مشاعري لازم عبر عنها، يعني لو لقيت واحدة حلوة وشدتني راح قولها إنتي حلوة وشدتيني”.
وأكد علامة، خلال برنامج السيرة”، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة دي إم سي،: ” أن امرأة واحدة فقط هي التي خدعته، مبينًا،أنه عاش معها لمدة 4 سنوات بدون زواج، ولم يجرؤ على الاعتراف إعلاميا وقتها بفكرة المساكنة، معقبًا: “هي الوحيدة اللي ضحكت عليا، خلتني قول في التلفزيون إني متجوزها، قالتلي قول إن إحنا متجوزين ومين هيطلب الورق! فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقلت ده”.
ونفي الفنان اللبناني ، أن تكون قد أنجبت منه، موضحًا أنها أنجبت طفلة وأخبرته أنها ابنته، فقام بعمل فحص “DNA” ليتبين أنها ليست ابنته، معقبًا:”كنت متعلق بالطفلة في الأول، وأنا دايما نفسي يكون عندي بنت، لكن لم أتمنى أن يكون لدي طفلة بدون زواج، مردفًا:”الأطفال عموما نقطة ضعفي وما عندي مشكلة اتبنى طفل الأن وحبه قد ما بحب ولادي”.
وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مهاجم له معتبرين أن تصريحاته تشجع الشباب على "المساكنة" كونه لم يعترف أن ما فعله كان خطأ، وما بين مؤيد لكلامه معتبرًا أنها حرية شخصية.
 

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