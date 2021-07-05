راغب علامة غاضبًا: شو هالمسخرة!

منذ أشهر نسمع بأن المجتمع الدولي وقوى عظمى سوف تضع عقوبات على عدد كبير من الفاسدين والزعران الذين أوصلوا بلدنا الحبيب الى هذه الحال الصعبة.النتيجة انهم وضعوا عقوبات على الفقراء والأوادم والمساكين وقرروا التمسك بالفاسدين الذين اوصلوا البلد والناس الى هالحال الصعبة!

شو هالمسخرة!!