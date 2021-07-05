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راغب علامة غاضبًا: شو هالمسخرة!

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راغب علامة
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الإثنين، 05-07-2021 10:55 ص

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة، عن غضبه من ما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في لبنان، وهاجم "الفاسدين والزعران"، الذين تسببوا بهذه الكارثة للشعب اللبناني، ووصف هذا الوضع بـ"المسخرة".
وكتب راغب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "منذ أشهر نسمع بأن المجتمع الدولي وقوى عظمى سوف تضع عقوبات على عدد كبير من الفاسدين والزعران الذين أوصلوا بلدنا الحبيب الى هذه الحال الصعبة.النتيجة انهم وضعوا عقوبات على الفقراء والأوادم والمساكين وقرروا التمسك بالفاسدين الذين اوصلوا البلد والناس الى هالحال الصعبة! شو هالمسخرة!!".
وكان كتب راغب أيضاً معبّراً عن إستيائه: "لم يصل بلد في الدنيا الى هذا المستوى من الانحطاط كما يحصل في لبنان.بلدنا الجريح والمنهوب هو مسؤولية الشعب الذي انتخب نواب وكافأهم على شراكتهم في السرقة مع الحكومات المتعاقبة والتستر عليهم ولم يحاسب يوماً اي حرامي منهم!لو حاسب المجلس النيابي اي مسؤول لما وصل لبنان الى ما وصل اليه".
 

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