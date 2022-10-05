رابطة تجار السيارات: لا تشتروا هذه السيارات

أكد أسامة أبو
المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عدة بدائل بشأن تفادي أسعار السيارات الباهظة
والأوفر برايس، وجشع التجار، مطالبا المستهلك بعدم المساعدة في انتشار الأزمة،
قائلا «المنتج اللى يزيد سعره متشتريهوش».
وأضاف «أسامة»
خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية «مصر MBC»،
توجد مشكلة في التدبير والاعتمادات المستندية، وكان لابد من استثناء قطاع الغيار
من الاعتمادات المستندية.
وقال رئيس رابطة
تجار السيارات، "العربية اللي قيمتها 850 ألف جنيه يصل الأوفر بتاعها نصف
مليون، وفلوسها حرام".
وتابع رئيس
رابطة تجار السيارات، أن تاجر السيارات يشتري السيارة بسعرها الطبيعي 800 ألف جنيه
ويعرضها بزيادة حوالي من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
وأوضح رئيس
رابطة تجار السيارات، " أنه يتحدث عن التاجر العادي الذي يتعامل بالنسبة
الصحيحة، وليس التجار الجشعين فهم يزيدون على السعر الأصلي بحوالي 85%.
وطالب رئيس
رابطة تجار السيارات، المواطنين بعدم شراء السيارات من التجار الجشعين، ولا بد من
اختيار الحلول لوقف هذه الأزمة وجشع التجار.