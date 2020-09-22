رئيس وزراء بريطانيا يلوح بنشر الجيش لتطبيق قواعد كورونا

الثلاثاء، 22-09-2020
05:09 م
فتحي مجدي
حذر بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا من أنه قد ينشر الجيش
نشره لفرض قيود على فيروس كورونا
في إنجلترا، في ظل حالة التأهب بالبلاد لمواجهة موجة ثانية
من الوباء تصاحبها إجراءات قد تستمر لمدة ستة شهور قادمة.
وقال جونسون أمام البرلمان عقب اجتماعات طارئة مع وزراء وقادة الحكومات المفوضة في المملكة المتحدة، إنه سيكون هناك "حضور أكبر للشرطة" في الشوارع حيث حدد القواعد الجديدة في البرلمان، إلى جانب "خيار الاعتماد على الدعم العسكري عندما تقتضي الحاجة".
وزاد جونسون، قيمة الغرامات بحق غير الملتزمين بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا
، وكذا الشركات غير الممتثلة بإجراءات العزل العام.
وأمر جونسون بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وطالب بالعمل من المنازل كلما أمكن ذلك في محاولة لمواجهة الموجة الثانية سريعة الانتشار من مرض كوفيد-19.
كما تم تعليق عودة الجماهير المقررة إلى الملاعب في إنجلترا اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل بسبب مخاوف من موجة ثانية
.
وقال جونسون، إن القيود الجديدة في إنجلترا قد تستمر لستة أشهر، بعد أن حذر علماء الحكومة من زيادة معدل الوفيات في حالة عدم اتخاذ إجراء عاجل.
وأضاف: "يؤسفني أن أقول إننا وصلنا، كما حدث في إسبانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى، إلى نقطة تحول خطيرة".
وبعد أسابيع فقط من حث الناس على بدء العودة إلى أماكن العمل، نصح جونسون موظفي الأعمال المكتبية بالبقاء في المنازل إذا كان بإمكانهم ذلك.
وأمر بإغلاق كل الحانات والمطاعم وأماكن الضيافة الأخرى في الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من يوم الخميس، مع السماح فقط بتقديم خدمات الطعام والشراب على الطاولات.
وقال إنه سيتم فرض الكمامات في المزيد من الأماكن مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد وسيتم الالتجاء إلى أساليب أشد صرامة لتطبيق القواعد وإنفاذها على غير الملتزمين.
وستظل المدارس والجامعات مفتوحة الأبواب.
وأضاف جونسون للنواب: "لا توجد حكومة بريطانية ترغب في خنق حرياتنا بالطرق التي وجدناها ضرورية هذا العام. ومع ذلك، يمكننا حتى الآن استخلاص بعض الراحة من حقيقة أن المدارس والجامعات ودور العبادة تظل مفتوحة، ويمكن للمحلات التجارية أن تخدم عملائها، ويمكن لعمال البناء الذهاب إلى مواقع البناء ويمكن للغالبية العظمى من اقتصاد المملكة المتحدة الاستمرار في المضي قدمًا".
وتابع: "نحن أيضًا مستعدون بشكل أفضل لموجة ثانية
باستخدام أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الوقاية الشخصية والديكساميثازون والمستشفيات ومائة مرة من الاختبارات التي بدأنا بها هذا الوباء".
واستدرك: "لذلك يقع على عاتق كل واحد منا الآن أن يتذكر الأساسيات - غسل أيدينا، بتغطية وجوهنا، ومراقبة التباعد الاجتماعي واتباع القواعد. ثم يمكننا محاربة هذا الفيروس، وحماية اقتصادنا من أضرار أكبر، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في دور الرعاية والمستشفيات، وحماية هيئة الخدمات الصحية لنا وإنقاذ العديد من الأرواح".
ورفض جونسون تمديد فترة الإجازة التي من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر.
يأتي هذا الإعلان بعد أن تم رفع مستوى التأهب لكوفيد – 19 في المملكة المتحدة من ثلاثة إلى أربعة.
وقال وزير الصحة مات هانكوك إن هذه الخطوة تعكس "التهديد الحالي الذي يشكله فيروس كورونا
".
وأضاف: "هذا البلد يواجه الآن نقطة تحول في استجابته ومن الأهمية بمكان أن يلعب الجميع دوره الآن لوقف انتشار الفيروس وحماية الأرواح".