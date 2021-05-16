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رئيس مهرجان أوسكار ايجيبت يعود بقوه للشاشة الكبيرة

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الأحد، 16-05-2021 02:04 م كتبت : راما الحلوجي
 صرح الفنان عادل عمار رئيس مهرجان أوسكار ايجيبت ان نشاطه الفني لن يقتصر في المرحلة القادمه  على تقديم المهرجان فقط وإنما سيتخذ خطوات كبيره في مجال التمثيل بدأها بتقديمه لدور الاب في فيلم المحكمه والذي انتهى من تصويره منذ ايام قليله وقد جسد فيه شخصية والد تتخبطه الكثير من المشاعر المتضاربه نتيجة تعرض ابنته لأزمة كبيره مفجعه تتضعه في خصومه مع الكثير من شخصيات الفيلم مما يضطر للجوء الي القضاء وطرق أبواب المحاكم والتي تدور فيها أحداث فيلم ( المحكمه) 

واوضح الفنان عمار انه سعيد بادائه لهذا الدور الإنساني الذي يقدمه في فيلم ( المحكمه) لأنه يختلف عما قدمه من ادوار سابقه، مشيرا الي ان الفيلم لا يقوم على فكرة البطل الأوحد وإنما يقدم بطوله جماعيه لعدد كبير من النجوم مثل  فتحي عبد الوهاب و محمود عبد المغني و وصلت مبارك وصلاح عبد اللة و صابرين وجميلة عوض و الفنانه ليلى احمد زاهر والتي تقوم بدور ابنته، لافتا الي ان الفيلم من تأليف أحمد عبداللة وإخراج محمد أمين، مؤكدا إنه من المنتظر عرض الفيلم فى عيد الأضحى المبارك
 والجدير بالذكر أن أخر  أدوار الفنان عادل عمار للسينما كان فيلم سمكة وسنارة وبعدها تفرغ للتأسيس و التحضير لمهرجان أوسكار ايجيبت السينمائي
 

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