رئيس محكمة الاستئناف يفجر مفاجأة عن سبب زيادة نسب الطلاق
ارشيفية
الإثنين، 14-12-202003:56 مالمصريون
فجر المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مفاجأة عن
الأسباب التي ضاعفت من نسب الطلاق في مصر، مؤكدًا أن منحنى الطلاق بدأ يزيد فى عام
2000 وحتى الآن ، ووصل ذروته فى 2010 والسبب هو انعدام القوامة وانحلال الرجولة
والخلل التشريعى، والذى وصل إلى حد افساد الرجل، بالإضافة إلى السوشيال ميديا
والفن الهابط الذى وصل إلى حد الإباحية.
وأكد المستشار عبد الله الباجا، خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصرى"
المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن
الزواج هو ميثاق غليظ ويعد آية من آيات الله لا يمكن فك وثاقه بسهولة، ويجب الحفاظ
على الزواج من أجل المودة والرحمة والسكن، لذلك يجب ان يتمتع الرجل بالصفات
الحميدة وأن يكون رجل قوام يستطيع تحمل المسئولية ومسئولية بناء أسرة.
وتابع أن الخلل التشريعى جعل من الطلاق مغنم للمطلقة ومغرم على الرجل، حيث
تحصل المطلقة على كل ما يملك الرجل بعد ذلك، ومن أهم أسباب الخلل التشريعى هو
الخلع من غير سبب، وعدم السماح للمطلقة بالزواج طوال فترة حضانتها للأبناء.