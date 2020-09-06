رئيس لجنة مكافحة «كورونا» يعلن خبرًا صادمًا

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حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
 
الأحد، 06-09-2020 03:43 م محمد فضل

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الوصول لصفر إصابات بالفيروس في البلاد أمر مستحيل.
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "cbc": "أظن أن الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء للمصريين هي أن الدولة لديها فكر استباقي وتوافر لكل الأدوية، والدولة المصرية هي الدولة التي تنتج كل أدوية بروتوكول فيروس كورونا داخل جمهورية مصر العربية".
وتابع: "كل الأدوية متوفرة، ولو حدث نقص في بعض الأدوية في بداية الجائحة، فهو أمر حدث في العالم كله، ولو حدث زيادة في الأعداد، إحنا جاهزين جدا، والوصول لصفر إصابات هو أمر مستحيل، وهدفنا الوصول لصفر وفيات".
وأكد على استعداد مصر الكبير لأي زيادة في أعداد المصابين بكورونا، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة فاتحة كل مستشفيات العزل كإجراء احترازي تحسبا لحدوث موجة أخرى أو زيادة الأعداد".

وأضاف: "أي لقاح سيثبت فعاليته وأمانه سيكون موجودا بين أيادي المصريين، أيا كان جنسيته أو الدولة التي صنعته، تواصلنا مع جامعة اكسفورد والصين وروسيا، واللقاح الذي سيثبت فعاليته والأكثر أمانا سيكون لدينا".

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