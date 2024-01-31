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رئيس شعبة الدواجن يفجر صدمة بشأن أسعار الفراخ خلال أيام

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فراخ
الأربعاء، 31-01-2024 11:07 ص


أسعار الدواجن شهدت أرتفاعًا مفاجئ خلال الاسبوع الجاري،  حيث سجل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعا بأكثر من 10  جنيهات تقريبًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي  . 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال وراء ارتفاع أسعار "الفراخ البيضا"، وأن هذا الارتفاع غير منطقي، والسوق حاليًا يشهد حالة عدم استقرار.
وحذر أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، مع الإعلامية إنجي أنور، أن، من  احتمالية تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء حاجر الـ١٠٠ جنيه قائمة طالما أنه لم يحدث أي تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على السوق.
وشددت شعبة الدواجن على ضرورة ارتفاع نسبة الإنتاج  قبل دخول شهر رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر بزيادة 25 %.
وعن سعر الدواجن اليوم الاربعاء 31-1-2024، فسجلت نحو 88 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، بينما وصلت 90 جنيهًا في بعض الأماكن.

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