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رئيس دولة يُجرّم تعدد الزوجات على الوزراء

تعدد_الزوجات
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الخميس، 19-05-2022 01:51 م

قرر رئيس النيجر، محمد بوزوما، منع وزرائه من الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بالإقالة حال اختار أحدهم تعدد الزوجات.
وأعلن بوزوما، قراره أمام تجمع نسائي، ملمحا بأن "قراره قد لا يرضي الجميع".
وبحسب مراقبين، فإن القرار لن يرضي الحالمين بتعدد الزوجات، ما يجعل الحنين واردا لعهد سلفه الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي كانت له زوجتان.
ولم يخفِ الرئيس النيجيري وهو يخاطب الجمع الذي كانت أغلبه نساء من أن حديثه يحمل "مخاطرة"، وطالب بوزوما وزراءه -في مقطع فيديو متداول لخطاب يوم الجمعة الماضي، قوبل بتصفيق نسوي حار- بأن يكونوا "مثالا يُحتذى"، قائلا: "طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعا، لكن يجب أن يترك الحكومة". وفقا لسكاي نيوز.
قرار بوزما الذي لم يثر ردة فعل بين الوزراء المعنييّن به، أثار ضجة في الرأي العام النيجيري، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى طرق لتقليص النمو السكاني، في البلد الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، وفق إحصائيات البنك الدولي.
وفي نفس الخطاب، أكد الرئيس النيجيري أن بلاده "تواجه مشكلة ديموغرافية حقيقية تمثل عائقا كبيرا أمام تنمية البلاد"، متحدثا عن إحصائيات حول مخاطر النمو الديموغرافي الجامح.
 

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