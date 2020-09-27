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الرئيس يحذر من «مشكلة كبيرة».. موجة ثانية خطيرة

بسبب استخدام مسئولي الحزب الحاكم لطائرتها

رئيس جنوب إفريقيا يخصم 3 شهور من راتب وزيرة الدفاع

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نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا
 
الأحد، 27-09-2020 08:26 م فتحي مجدي

قرر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خصم ثلاثة أشهر من راتب وزيرة الدفاع، نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا بعد أن سمحت لمسؤولي الحزب الحاكم باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية إلى زيمبابوي في 9 سبتمبر.

واتُهمت الوزيرة بإساءة استخدام موارد الدولة في الأعمال السياسية الحزبية، لكنها أكدت أنها كانت في مهمة رسمية ونقلت الركاب الآخرين معها. لكن الرئيس وصف ذلك بأنه "خطأ في التقدير"، وفق ما نقل موقع (BBC).

وكانت نكاكولا قد سافرت إلى هراري عاصمة زيمبابوي لحضور اجتماع مقرر لمناقشة القضايا الإقليمية.

في غضون ذلك، كان وفد الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا - المؤتمر الوطني الأفريقي - متوجهًا إلى زيمبابوي لإجراء محادثات أزمة مع حزب زانو-بي إف الحاكم هناك، بهدف المساعدة في معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد.

لكن السياسيين المعارضين انتقدوا بشدة سماحها لوفد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي باستقلال الطائرة معها. 

وقال رامافوزا، الذي تعهد عند وصوله إلى السلطة بتنظيف سمعة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بعد عقد من فضائح الفساد، إنه من خلال السماح لمندوبي الحزب باستخدام الطائرة، فإنها لم تتصرف "في مصلحة الحكم الرشيد".

ونتيجة لذلك، قرر خصم راتب ثلاثة شهور من الوزيرة، مع تحويل الأموال إلى صندوق للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا. 

وردًا على ذلك، قال حزب التحالف الديمقراطي المعارض إن رامافوزا لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، واصفًا العقوبة بأنها صفعة على الرسغ.

وينتظر أن يتم مناقشة القضية بشكل أكبر في البرلمان وسط دعوات لإقالتها.

 

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