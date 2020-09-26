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رئيس اتحاد مؤسسات افريقيا : مصر أكثر دولة افريقية صرفت على بنيتها التحتية

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 26-09-2020 02:53 م متابعات- الدويني فولي
قال الحسين حسان خبير التطوير الحضاري و استشاري المناطق العشوائية رئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للقضاء على العشوائيات أن  مصر اكبر دولة افريقية صرفت على بنيتها التحتية  على مستوى دول أفريقيا بمبلغ 3 تريليون ونصف منذ عام 2015 وحتى الآن وان كافة دول إفريقيا تحاول تطبيق تجربة مصر وإستراتيجيتها  في القضاء على العشوائيات التي أنجزتها مصر في زمن قياسي .
وأضاف حسان  في تصريحات صحفية أن مصر من عام 2015 إلى الآن شكلت 3 حكومات منهم اثنين كانو وزراء إسكان الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية  على تطوير البنية التحتية  ، لافتا إلي أن وقف  البناء المخالف والعشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية والذي نتج عنه تحويل 90 ألف فدان زراعي من أجود  الأراضي إلى كتل خرسانية .

 

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