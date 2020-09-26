رئيس اتحاد مؤسسات افريقيا : مصر أكثر دولة افريقية صرفت على بنيتها التحتية

السبت، 26-09-2020
02:53 م
متابعات- الدويني فولي
قال
الحسين حسان خبير التطوير الحضاري و استشاري المناطق العشوائية
رئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا
للقضاء على العشوائيات أن مصر
اكبر دولة افريقية
صرفت على بنيتها التحتية على مستوى دول أفريقيا بمبلغ 3 تريليون ونصف منذ
عام 2015 وحتى الآن وان كافة دول إفريقيا تحاول تطبيق تجربة مصر
وإستراتيجيتها في القضاء على العشوائيات التي أنجزتها مصر
في زمن
قياسي .
وأضاف
حسان في تصريحات صحفية أن مصر
من عام 2015
إلى الآن شكلت 3 حكومات منهم اثنين كانو وزراء إسكان الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التحتية ، لافتا إلي أن وقف البناء المخالف والعشوائي
والتعدي على الأراضي الزراعية والذي نتج عنه تحويل 90 ألف فدان زراعي من أجود الأراضي إلى كتل خرسانية .