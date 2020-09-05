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رئيس اتحاد الكرة السابق يكشف كواليس سرقة كؤوس إفريقيا

جمال علام
جمال علام
 
السبت، 05-09-2020 12:17 ص المصريون ـ متابعات
قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، إن كأس أمم أفريقيا فقدت خلال عام 2013 في شهر مارس بعد مهاجمة مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان في المغرب في عام 2013 لحضور مؤتمر، وتم إبلاغه أنه تم حرق الاتحاد بالكامل ونهب كل الدروع والكؤوس.

وكشف جمال علام أنه تم إقامة محاضر حينها بعد إحراق مقر الاتحاد من أجل تحديد كل المفقودات من داخل الاتحاد من كؤوس ودروع.

وتساءل جمال علام، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مغزى إثارة موضوع فقدان الكؤوس والدروع من الاتحاد الذي حدث منذ 9 أعوام، أم هل تم فقد كؤوس أخرى.

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