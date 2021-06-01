رأي الأزهر والكنيسة في طلب هالة صدقي في «بيت الطاعة»

الثلاثاء، 01-06-2021
10:27 م
محمد فضل
أحدث الفنانة هالة صدقي
، ضجة عبر مواقع التواصل عقب إعلان تسلمها إنذار على يد محضر لطلبها في "بيت الطاعة"، من قبل زوجها الذي يعيش في أمريكا، بسبب كونها مسيحية ولا يوجد في ديانتها هذا الأمر.
من جانبه قال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال، إن "الديانة المسيحية ليست بها بيت طاعة، ولكن المسيحيين في مصر يخضعون لشريعة الدولة، وهي الشريعة الإسلامية"، متابعا: "الموضوع يخص قانون الأحوال الشخصية وملهوش علاقة بالديانة".، حسب موقع أهل مصر.
وكان شيخ الأزهر
الإمام أحمد الطيب، أوضح خلال برنامج "الإمام الطيب"، على قناة dmc، أنه "لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية"، لافتا إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة"، منوها بأن العلماء نبهوا إلى أن ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية.
وعلقت الفنانة هالة صدقي
على استدعاء زوجها سامح سامي لها إلى "بيت الطاعة" بعدما طلقها على الهواء مباشرة من أمريكا.
ونشرت الفنانة، على حسابها بموقع إنستجرام، صورة من إنذار الدخول إلى الطاعة الذي تلقته على يد محضر. وعلقت هالة صدقي
بأسلوب ساخر قائلة: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line".
وأضافت: "أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها".