الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ذبح خروف.. أول ظهور لـ هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها

شاهد.. لن تصدق إن هذا هو "راسل كرو"

مفاجأة.. علاء مبارك يستشهد بترامب بشأن نهاية حكم والده

السعوديون يتلقون النبأ السار بشأن كورونا

مبلغ ضخم للعثور على طفل مفقود في السعودية

مفاجأة .. أخر تطورات قضية "هيا الشعيبي" بعد نشرها الفيديو الإباحي

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين

رسالة حزينة من شيخ الأزهر.. والسبب؟

السعودية.. تطور جديد بشأن إلغاء التأشيرات

بعد 14 عام .. افتتاح أول مسجد في أثينا

في قضية الفيديو المخل

ذبح خروف.. أول ظهور لـ هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها

فيديو-اباحي-على-حساب-هيا-الشعيبي-في-سناب-شات-بعد-اختراقه
هيا الشعيبي
 
الإثنين، 12-10-2020 07:49 م محمد فضل

نشر ثامر الشعيبي شقيق الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مقاطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، يُظهر استعدادتهم لاستقبال شقيقته بعد الإفراج عنها، بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في "سناب شات".
وتُظهر المشاهد التي نشرها “ثامر” لحظة وصول هيا الشعيبي الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها؛ حيث بدا وجهها شاحبًا وعلامات التعب تبدو واضحةً عليها ، كما تم ذبح خروف ابتهاجًا بخروجها من السجن.
وكان الأمن الكويتي أوقف الفنانة هيا الشعيبي قبل أيام على خلفية نشر فيديو إباحي على حساب الفنانة في سناب شات وأثار ضجة واسعة.

 

إقرأ ايضا

راسل كرو

مفاجأة صادمة .. لن تصدق إن هذا هو "راسل كرو"

هيا الشعيبي

مفاجأة .. أخر تطورات قضية "هيا الشعيبي" بعد نشرها الفيديو الإباحي

الذهب

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين

أخبار متعلقة

فنانة

هجوم على فنانة شهيرة بعد الزواج بشاب أصغر منها .. وهكذا ردت

1-1339524

النصب على ٣٠٠ مصري بزعم إعادتهم للكويت

102020310621518

القبض على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي

5f7b0869421aa948e842b672

صدمة تهز الوسط الفني.. انتحار الفنانة عبير شعبان داخل شقتها

image

هيا الشعيبي تثير الجدل بمنشور غامض..ما علاقة السعودية؟

199676-2029031236

السبب صادم.. فنانة شهيرة تطالب بتوزيع واقي ذكري وحبوب منع الحمل