ذبح خروف.. أول ظهور لـ هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها

الإثنين، 12-10-2020
07:49 م
محمد فضل
نشر ثامر الشعيبي شقيق الفنانة الكويت
ية هيا الشعيبي
، مقاطع
فيديو عبر حسابه في سناب شات، يُظهر استعدادتهم لاستقبال شقيقته بعد الإفراج عنها،
بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل
للآداب العامة عبر
حسابها الرسمي في "سناب شات".
وتُظهر المشاهد التي نشرها “ثامر” لحظة وصول هيا الشعيبي
الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها؛ حيث بدا وجهها شاحبًا وعلامات التعب تبدو
واضحةً عليها ، كما تم ذبح خروف ابتهاجًا بخروجها من السجن.
وكان الأمن الكويت
ي أوقف الفنانة هيا الشعيبي
قبل أيام على
خلفية نشر فيديو إباحي على حساب الفنانة
في سناب شات وأثار ضجة واسعة.