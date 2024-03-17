ذبحوهم.. اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا والبرلمان يتحرك

الأحد، 17-03-2024
12:03 م
طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي من الحكومة سرعة التحرك لكشف جميع الحقائق بشأن اغتيال 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا
إثر تعرضهم لاعتداء إجرامي بالدير القبطى دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة چوهانسبرج في جنوب أفريقيا
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وتساءل "رمزي"، فى طلب إحاطة موجه إلى سامح شكري وزير الخارجية وسها جنيدى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قائلاً: ما هى الأسباب الحقيقية إلى وراء جريمة ذبح ثلاثة من الرهبان في كنيستين بجنوب إفريقيا؟.. وهل موقف جنوب أفريقيا
المشرف تجاه العدوان الصهيونى ضد الفلسطينيين ودعم مصر له صلة بهذا الحادث الإجرامي؟.. مؤكداً أن دولة جنوب أفريقيا
كان لها موقفها الحاسم والقوي من حرب الإبادة في غزه وباتت هدفًا بعد أن فضحت مخططات الصهاينة أمام الرأي العام العالمي.
وقال بيان صادر عن الكنيسة
الأرثوذكسية، إنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، الراهب يسطس آڤا ماركوس، الراهب مينا آڤا ماركوس، في مطرانية جنوب إفريقيا غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحًا.
وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.
وأوضح البيان: على أن يتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.
أصدرت الكنيسة
القبطية الأرثوذكسية، بيانًا رسميًا، حول مقتل ثلاثة رهبان بدولة جنوب أفريقيا
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وقالت الكنيسة
في بيانها: تعرض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا.