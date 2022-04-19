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ذبحوها داخل الصيدلية.. جريمة مروعة تهز دولة عربية في نهار رمضان

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الثلاثاء، 19-04-2022 02:12 م

أقدم مجهولون على ذبح صيدلانية داخل مقر عملها في بلدة المروج بمحافظة جبل في لبنان.
وخيمت أجواء الصدمة على شوارع البلدة، التي عثر في إحدى صيدلياتها، مساء أمس الاثنين، على الصيدلانية ليلى رزق (أم لـ3 أبناء) مقتولة داخل مقر عملها، لتحضر القوى الأمنية والأدلة الجنائية على وجه السرعة، لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.
ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، قوله إن «هناك خيوطاً أولية تم جمعها عن الجريمة المروعة»، وقد توجه برفقة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى مسرح الجريمة، حيث ضرب طوق أمني.

وأضاف سلوم أن الصيدلانية رزق وجدت مضرجة بدمائها في مرحاض الصيدلية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية اتخذت في المكان والتحقيقات الأولية أظهرت أن رزق قتلت ذبحاً، وأن منفذي الجريمة تواروا عن الأنظار وهم من جنسية غير لبنانية.

وتابع: «حتى اللحظة، فإنه لا تفاصيل أو معلومات إضافية عن الحادثة، في انتظار استكمال التحقيقات وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة».

وأفاد الطبيب الشرعي بعد كشفه على الجثة، وعلى خلاف ما تم التداول به في وسائل إعلام محلية، بأن المغدورة لم تتعرض للاغتصاب.
 

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