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"دي غيرة ".. أول رد لمدرب الملاكمة على فيديو الطفل المثير

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صورة من الفيديو
 
الخميس، 03-09-2020 10:15 ص إيمان هاني
رد هلال مصطفى، مدرب ملاكمة، صاحب الفيديو الذي أثار جدلًا بسبب عنفه في تدريب الأطفال على الفيديو المتداول له: "إن الطفل الذي يدربه بطل جمهورية، ويجيد الفنون القتالية المختلطة وهو معتاد على اللكمات الكدمات العنيفة".
وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يرتدى واقيات تجعله لا يشعر بالألم حتى بنسبة 1%، معقبًا: "ده بطل جمهورية وقطاعات ومؤسسات وبيدرب عندي منذ 3 سنوات".
وأشار إلي أن المدربين الذين وجهوا انتقادًا له جاءت من منطلق "الغيرة"، لا أكثر، مشددًا على أنهم يريدون إحباط وتدمير أقوى لاعب لديه.

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