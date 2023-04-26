"دي خطوبة ولا شهر عسل؟".. فنانة شهيرة تثير الجدل بصور حميمية مع خطيبها





نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صور لها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها خلال رحلة الاستجمام مع خطيبها.

وظهرت الفنانة نادين نجيم، في إحدى الصور وهي ترقص مع خطيبها على الشاطئ، داخل قلب مضئ، ويستمتعان بالأغاني الرومانسية معا.

وظهرت نادين نجيم، في فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، وهي تستمع للأغاني الرومانسية وبجوارها خطيبها وهو يدخن الشيشة «الأرجيلا».

حصلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على إجازة بعد انشغالها الفترة الماضية في مسلسلها "وأخيرا" الذي عرض في رمضان المنقضي.

نادين نجيم وخطيبها

ونشرت نادين نسيب نجيم عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور من رحلتها رفقة خطيبها في المالديف، ظهرت فيها وسط الماء حيث يحملها خطيبها وعلقت: "اتبعت قلبي وأخذني إلى المالديف، مكان من الجنة على الأرض".

وأثارت الفنانة اللبنانية موجة من الجدل بسبب صورها الحميمية رفقة خطيبها، حيث جاءت التعليقات من بينها " هي دي فترة خطوبة ولا شهر عسل"، وقال آخر :" خطيب وبتعملوا كده أومال لما يبقى جوزك هتعملوا أيه".







