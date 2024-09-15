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دينا تصدم الجميع بموافقتها على "المساكنة": ربنا يوفق ابني فيها

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الأحد، 15-09-2024 02:09 م

 

 

 

لا تتوقف تصريحات بعض الفنانين التي تثير جدلاً وبلبلة كبيرة في مصر، وخصوصا عن حياتهم الشخصية.

فقد أطلقت الفنانة والراقصة دينا تصريحات حول موقفها من المساكنة، حيث أعلنت موافقتها على خوض ابنها للتجربة، ما فجر جدلا اسعاً.

وفي لقاء تلفزيوني أجابت دينا عن سؤال حول سماحها لابنها بالمساكنة، فردت بالموافقة.

وأكدت على كونها لا تمانع الأمر نهائيا، وردت قائلة "يلا ربنا يوفقه طبعا.. روح يا حبيبي ربنا يوفقك"، مشيرة إلى كونها لن تعترض على الفكرة، ولكن في حال رفضت والدتها الأمر، ستضطر وقتها إلى تحرير عقود بالأمر بين ابنها والفتاة.

كذلك علقت دينا قائلة "لو أنا أم البنت هتفلق.. هموتها.. مش هوافق أساسا.. أمسكها من شعرها أحطها تحت الكنبة"، لتختتم حديثها حول تلك النقطة قائلة "الولد يعمل اللي يعمله".

يذكر أن تلك التصريحات أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد كثيرون أنها لا تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

 

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