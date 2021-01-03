الأحد 03 يناير 2021
توقيت مصر 12:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"نائب الوفد" يكشف عن الأجندة التشريعية للبرلمان 2021

أجب علي هذه الأسئلة لتعر ف صحة قلبك

الثعابين الطائرة تثير الرعب في جنوب آسيا

شاهد.. صورة نادرة للأميرة حصة مع الملك سلمان

مفاجأة.. الأهلي يتعاقد مع خليفة أحمد فتحي

الكشف عن هوية طفلين في صورة نادرة مع الملك سلمان

بالتزامن مع ذكري مقتل سليماني.. الصدر يحذر من تصعيد عسكري

وفاة فنان ومخرج شهير داخل المستشفى

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي يرفض التصديق علي فوز " بايدن "

تعرف علي أعلي و أقل سعر للدولار في الأسواق اليوم

ADS
 

دينا الشربيني في أول تدوينة لها عقب أنباء انفصالها عن عمرو دياب: وداعا يا حبيبي

عمرو دياب
دينا الشربيني في أول تدوينة لها عقب أنباء انفصالها عن عمرو دياب: وداعا يا حبيبي
 
الأحد، 03-01-2021 09:01 ص المصريون

منذ ما تردد عن انفصال الفنانة دينا الشربيني عن الفنان عمرو دياب ، لم تدلي دينا بالكثير من الأحاديث والتزمت الصمت إلا نادرا.

لكن أمس خرجت دينا عن صمتها و نعت السيناريست وحيد حامد بعد وفاته بكلمات مؤثرة.

وقالت دينا في نعيها لـ حامد: جعت قلبي .. فراقك صعب عليا اوى اوى
بحبك يا أستاذى العظيم يا اطيب قلب .. يمكن ماحدش يعرف انه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى اب ورجل عظيم وقفت جنبي فى كل المحن.

وأضافت: اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان احسن بكتير .. حتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي و فى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة و بشخصيتك الاعظم
وداعا حتى نلتقى يا حبيبي.

 

إقرأ ايضا

K

الكشف عن هوية طفلين في صورة نادرة مع الملك سلمان

الإعلامي وائل الإبراشي

بعد أنباء عن وفاته.. بيان من أسرة وائل الإبراشي

عاصي الحلاني

عاصي الحلاني: سيدة معجبة بي فاجأت زوجتي بهذا الطلب الغريب

أخبار متعلقة

فنانة

فنانة شهيرة: بكيت أمام عمرو دياب في المشهد الشهير بسبب سر صادم أخبرني به المخرج

4ce868919b4b819b05c4f4c601ef265a

محمود عزت يرد على أسئلة رئيس المحكمة.. فماذا قال؟

شادي محمد

الكابتن التاريخي لـ الأهلي: هذا اللاعب خان النادي .. ولن أجامل في حديثي عنه

فيفي عبده

بعد أنباء إصابتها بالشلل .. فيفي عبده تكشف مفاجأة مدوية عن المرض الذي أصابها

محسن صالح

وفاة أسطورة الأهلي والإسماعيلي .. و محسن صالح ينعيه

13619-20200923020649649

حلا شيحة ترفض الزواج من معز مسعود بعد أن اشترط هذا الأمر