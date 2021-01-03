دينا الشربيني في أول تدوينة لها عقب أنباء انفصالها عن عمرو دياب: وداعا يا حبيبي

منذ ما تردد عن انفصال الفنانة دينا الشربيني عن الفنان عمرو دياب ، لم تدلي دينا بالكثير من الأحاديث والتزمت الصمت إلا نادرا.



لكن أمس خرجت دينا عن صمتها و نعت السيناريست وحيد حامد بعد وفاته بكلمات مؤثرة.



وقالت دينا في نعيها لـ حامد: جعت قلبي .. فراقك صعب عليا اوى اوى

بحبك يا أستاذى العظيم يا اطيب قلب .. يمكن ماحدش يعرف انه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى اب ورجل عظيم وقفت جنبي فى كل المحن.



وأضافت: اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان احسن بكتير .. حتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي و فى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة و بشخصيتك الاعظم

وداعا حتى نلتقى يا حبيبي.