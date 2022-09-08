دولة عربية تقر إجازة وضع للرجل 15 يومًا

الخميس، 08-09-2022
11:27 ص
نشرت الجريدة الرسمية في المغرب،
قانونا يسمح للموظفين العموميين الذي يولد
لهم أطفال بالحصول على عطلة 15 يوما.
ووفق القانون الجديد، سيستفيد الموظف الرجل الذي وُلد له طفل من رخصة عن الأبوة
مدتها 15 يوما متصلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ
14 أسبوعا، وتنتهي وجوبا عند بلوغ هذه السن.
كما ينص القانون الجديد على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة
طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة.
وتضمنت المقتضيات أيضاً استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل
سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن
الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
كما يتيح القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة
في اليوم، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة
حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا، وفقا لصحيفة
هسبريس المغربية.