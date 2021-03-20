دولة عربية تعلن الحظر الشامل بعد توحش كورونا

السبت، 20-03-2021
09:40 م
محمد فضل
كشفت وزارة الصحة والبيئة العراق
ية اليوم ، السبت، عن بدء تطبيق حظر شامل للتجوال في عموم المحافظات اعتبارا من غد "الأحد".
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب نقله موقع ناس العراق
ي: "لكثرة ورود الاستفسارات بشأن حظر التجوال من عدمه يوم غد الأحد، نوضح بأن يوم غد حظر تجوال شامل".
كانت العراق
قد أعلنت اليوم عن تسجيل 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما رصدت تعافي 3795 حالة للشفاء، و32 حالة وفاة جديدة في عموم العراق
خلال الساعات الماضية .