دولة خليجية تعلن خلوها من فيروس كورونا وتعيد الحياة إلى طبيعتها

الأربعاء، 06-10-2021
01:42 م
أعلن ولي عهد أبو
ظبي محمد بن زايد
إن دولة الإمارات خرجت من أزمة فيروس كورونا
بخير.
وقال بن زايد اليوم الأربعاء عبر حسابه بموقع “انستجرام”:
“أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا
بخير
وتعلمنا منها دروسا وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في
دولة الإمارات”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية،
أن 82.31 في المئة من إجمالي سكان الإمارات، تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا
، في حين
أن 72.92 في المئة تلقوا جرعتين، حتى منتصف أغسطس الماضي.