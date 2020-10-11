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دولة خليجية تسجل مئات الإصابات بكورونا
كورونا
الأحد، 11-10-2020
04:13 م
الطيب حسين
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 1761 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).
وبهذا الرقم يرتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 105890 حالة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة ان 92840 حالة من 105890 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغ عدد حالات الوفيات 1038 حالة.
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سلطنة عمان
كرونا
فيروس كورونا
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