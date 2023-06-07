دولة إفريقية تعلن إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج

الأربعاء، 07-06-2023
01:57 ص
نسمه عبد الوهاب
أعلنت الحكومة السنغالية
، إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج موقتا بعد تعرض عدد منها لهجمات وسط تصاعد التوتر في البلاد. وقالت وزارة الخارجية السنغالية في بيان: "يأتي هذا التدبير الاحترازي في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للسنغال في الخارج، لا سيما في باريس وبوردو في فرنسا وميلانو بإيطاليا ونيويورك".
وأشارت إلى وقوع أضرار جسيمة خصوصا في ميلانو، حيث دمرت آلات إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية.
وقالت الوزارة إن العمل سيستأنف حالما تسمح الظروف المادية والأمنية بذلك.
من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية جميع السنغاليين