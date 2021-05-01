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دولة أوروبية تسمح للسعوديين بدخول البلاد دون تأشيرة

مطار سراييفو
مطار سراييفو
 
السبت، 01-05-2021 09:36 م الطيب حسين
أطلقت وزيرة الخارجية البوسنية مبادرة لتسهيل نظام تأشيرات دخول مواطني المملكة العربية السعودية، خلال الموسم السياحي.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، أن هذا القرار قد يتخذ في الجلسة المقبلة لمجلس وزراء البوسنة والهرسك، ما سيفتح الباب لكثير من السائحين السعوديين لزيارة البوسنة والهرسك.

وازداد اهتمام المواطنين السعوديين، في السنوات الأخيرة، بزيارة البوسنة والهرسك لأغراض السياحة والأعمال، ولذلك كان اقتراح مجلس الوزراء لتحرير نظام التأشيرات للمملكة العربية السعودية، خاصة في فصل الصيف، عندما يكون هناك إقبال من الشعب السعودي على زيارة البوسنة والهرسك.

وسيسهم هذا القرار في تطوير العلاقات بين البلدين، وكذا في إعطاء دفعة اقتصادية للبوسنة والهرسك، وخاصة قطاع السياحة، الذي تأثر بشكل كبير نتيجة جائحة فيروس كورونا.

ويزور الآلاف من المواطنين السعوديين البوسنة والهرسك كل عام، وتشمل الزيارات السياح ورجال الأعمال، الذين يشاركون في العديد من المشاريع في سراييفو ومدن أخرى.
 

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