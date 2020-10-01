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دهشة من طريقة تعامل فنان شهير مع طليقته بعد زواجها من حفيد كمال الشناوي

فنان
دهشة من طريقة تعامل فنان شهير مع طليقته بعد زواجها من حفيد كمال الشناوي
 
الخميس، 01-10-2020 08:18 ص أحمد عادل شعبان
نشر الفنان محمد كيلاني صورة له أثناء لعبه مع ابنه حمزة ، بالإضافة للطفل حسن عمر الشناوي (ابن طليقته من حفيد كمال الشناوي).

ويعتبر الطفل حسن هو الأخ غير الشقيق للطفل حمزة - ابن محمد كيلاني - وبالتالي يحاول عدم التفرقة بينهما.

ويحتفظ محمد كيلاني بعلاقة طيبة مع طليقته و زوجها عمر الشناوي ، حيث ظهرا سويا في أكثر من مناسبة.

وتلقى كيلاني سؤالا من متابعة على تويتر عن اسباب طلاقه مع والدة ابنه طالما أن العلاقة بينهما طيبة لهذه الدرجة فقال: أنا وأختي علاقتنا كويسة ببعض بس مينفعش نتجوز .. أتمنى تكوني فهمتي قصدي.

وشارك كيلاني في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "فلانتينو" مع عادل إمام فضلا عن "ونوس" مع يحيى الفخراني.
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Boys time ❤️

A post shared by Mohamed Kelany (@mohamedkelanyofficial) on

 

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