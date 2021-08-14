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دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤلمة بعد فرح نيللي كريم

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دنيا سمير غانم
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السبت، 14-08-2021 11:02 ص

بعد حالة الجدل والصخب التي أثارها حفل زفاف الفنانة نيللي كريم والذي حضوره عدد كبير من الفنانين والمطربين، وذلك بعد ساعات من وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، خرجت الفنانة دنيا سمير غانم لتوجيه رسالة بشكل غير مباشر إلى من احتفلوا في ظل هذه الظروف التي تمر بها عائلة الفنان الراحل سمير غانم بعد فقد الفنانة دلال عبدالعزيز.
ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لها رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، ووالديها الراحلين الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت :" شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس".
وتابعت:" هم والله كلهم أهلي و إخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".
وأضافت :" شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

 

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