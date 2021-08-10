دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

الثلاثاء، 10-08-2021
01:43 م
كشفت الفنانة دنيا سمير غانم
، عن آخر كلمة سمعتها من والدتها الفنانة دلال
عبدالعزيز قبل وفاة
ها، وجاء ذلك في أول تعليق لها.
وقالت دنيا سمير غانم
، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”: “آخر كلمة
سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.
وأوضحت:"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا
أمي”، لافتة “أنتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله".
وأشارت: "أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ
ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان
أنتوا هتوحشوني أوي".
ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز
يوم السبت الماضي، وتم تشييع جثمانها يوم
الأحد من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفنها بمقابر الأسرة في الوفاء والأمل
بمدينة نصر، وذلك بعد صراع أشهر مع آثار فيروس كورونا الذي دمر الرئة لتلحق بزوجها
الفنان الراحل سمير غانم بعد شهرين من وفاة
ه بنفس السبب.