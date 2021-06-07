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دنيا سمير غانم تكشف آخر تطورات حالة والدتها

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الإثنين، 07-06-2021 11:07 ص
كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.
وشاركت “دنيا” صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها على “إنستجرام”، معقبة عليها: “والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده”.
وأضافت: “شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب”.
وكان الفنان سمير غانم قد توفي في أواخر مايو الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

 

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