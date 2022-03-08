الثلاثاء 08 مارس 2022
توقيت مصر 19:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من الحكومة بشأن «عودة النظام القديم» في التعليم

صورت زوجها أثناء ممارسة الجنس مع زوجة أخيه على سريرها فكانت المأساة

عمرو أديب يخرج عن صمته ويرد على تقرير مُحرج نشرته «الجزيرة» عنه

قرار بمنع ظهور الفنانين في البرامج التليفزيوينة..تعرف على السبب

صدمة مُحزنة بعد عرض بدر بانون على أطباء في ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا بسبب قلبه

لاعب خطير.. سباق قوي بين الأهلي والزمالك على ضم هذا النجم

صورة نادرة لـ أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة داخل المسجد

إلهام شاهين تسخر من منة عرفة وطليقها: مين دول أصلًا؟

دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بوصلة رقصة وإيحاءات استفزازية

مفاجأة صادمة عن سبب إطلاق كويتي النار على رأس سعودي

ADS
 

دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بوصلة رقصة وإيحاءات استفزازية

1629609_0
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 08-03-2022 12:17 م
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر صفحاتهم الخاصة، للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي ترقص بأحد الأعراس التي كانت تحييها بطريقة لفتت أنظار المتابعين.
دنيا بطمة بدت وهي تقوم بحركات استفزت الجمهور بشكل كبير، وعبروا عن إستياءهم من تصرفها الذي إعتبروه لا يليق بها وبفنها.
دنيا إرتدت فستاناً طويل باللون الأزرق وباكمام طويلة، بحزام لامع ورسمات لامعة عليه، كما رفعت شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم أبرز ملامحها.
وتساءل المتابعين في التعليقات عن سبب رقصها بهذه الطريقة: "احد يفهمني شنو وضعها هي رقاصه وله مغنيه وله شنو بالضبط"، "انا رقااااااصه زوجها وينه".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

6398839851633870970

بيان عاجل من الحكومة بشأن «عودة النظام القديم» في التعليم

download

صورت زوجها أثناء ممارسة الجنس مع زوجة أخيه على سريرها فكانت المأساة

27-01-22-427960373

عمرو أديب يخرج عن صمته ويرد على تقرير مُحرج نشرته «الجزيرة» عنه

أخبار متعلقة

٢٠٢١٠٧٠٨_١٧٣٢٣٢(1)

بعد طلاقها.. الفنانة هبة مبروك تعلن زواجها من كلب (صور)

hqdefault

رد غير متوقع.. فنان شهير يضع أصالة في موقف مُحرج للغاية أمام الجمهور

download

بعد اعتزالها.. آمال ماهر تفاجئ الجمهور بقرار غير متوقع

00

أحلام وشمس تعلقان على وفاة ريان جيلر.. ماذا قالتا؟

Capture

تحول إلى مأتم.. وفاة والدة عريس أثناء الرقص معه في حفل الزفاف

Capture

«معنديش مشكلة إن حد يبوس مراتي بحميمية».. زوج ياسمين رئيس يصدم الجميع