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دنيا بطمة تثير الغضب رفقة شقيقتيها بالمايوه والإيحاءات الجريئة

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الإثنين، 02-08-2021 01:07 م

أثارت الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، الغضب بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في فيديو نشرته إحدى شقيقتيها، وهن يسبحن في حمام السباحة بالمايوه ويتمايلن بإيحاءات جريئة.
وإرتدت الأخوات بطمة المايوه، وأظهرت الصور الجزء العلوي من أجسامهن، غير أنهن ظهرن بالفيديو وهن يتمايلن، ما أغضب المتابعين الذين إعتبروا أن إطلالات دنيا أصبحت جريئة للغاية في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد نشرها العديد من الصور بالهوت شورت على صفحتها، وأظهرت إنحناءات جسمها، فيما أغلقت التعليقات على بعض هذه الصور.
وعلق أحد المتابعين على صورة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام: “الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها”.
وعلق متابع آخر على الصورة:. “ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه”، وأضاف متابع آخر: “اي فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور”.


 

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