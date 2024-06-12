"دلوقتي أقدر أنام".. أسرة ضحية عصام صاصا تتصالح معه





أعلن مطرب المهرجانات عصام صاصا، تصالحه مع أسرة أحمد مفتاح، الشاب الذي دهسه بسيارته على طريق دائري المنيب.

وقال "صاصا" في مقطع فيديو نشره محامي أسرة المجني عليه، إنه يقدم خالص التعازي لأسرة الضحية، وأنه تم التراضي بين الطرفين، مؤكدا أنه لم يكن ينوي التخلي عن أسرة "مفتاح" تحت أي ظرف، "كده هنام وارتاح".

جاء ذلك قبل ساعات قليلة من محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في دهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وقال علي فايز محامي أحمد مفتاح محامي ضحية عصام صاصا صاحب واقعة الدهس الشهيرة والتي سنُتظر غداً أمام محكمة الجنايات الدائرة 30، إن أهالي الضحية وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني.

وأضاف فايز أنه سيقر غداً أمام المحكمة بالتصالح، نيابة عن زوجة الضحية باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر.

كما أشار علي فايز المحامي إلى أن عصام صاصا تواصل معه بعد قرار أسرة المجني عليه وأكد له أنه سعيد بهذا الصلح قائلا:"دلوقتي أقدر أنام".

وتنظر غدًا محكمة الجنايات الدائرة 30 قضية عصام صاصا المتهم فيها بجناية وجنحة طبقاً للقانون المصري ومن المتوقع بعد هذا الصلح أن تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى في تهمة القتل الخطأ لأنها من الجرائم التي يجوز فيها التصالح طبقاً للمادة 18 مكرر ( أ ).

كانت قررت النيابة العامة إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات في اتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا؛ تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ "عصام صاصا" 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.