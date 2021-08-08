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دلال عبدالعزيز تترك وصيتها لابنتيها مع منى الشاذلي (فيديو)

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دلال عبدالعزيز
Native
الأحد، 08-08-2021 03:20 م

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، في لقاء سابق لها في برنامج معكم منى الشاذلي، عن وصيةها لابنتيها، مشيرة إلى إنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح.
وأوضحت دلال عبد العزيز، إنها تعلمت من والدتها الحرص على مواساة الآخرين في مصابهم، وهي بنفسها ترغب دائما في تقديم واجب العزاء لكل شخص تقرأ عنه.
وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تعلما منها هذه الصفة وأوصتهما دائما بتقديم واجب العزاء إلا في حالة الانشغال أو الضرورة القصوى، وكانت تحرص على اصطحابهما أو أحدهما معها، قائلة: "هي دي الأصول".
وخلال لقائها مع منى الشاذلي، قالت دلال عبد العزيز إن الراحل سمير غانم كان يطلق عليها عزاء عبد العزيز وعلى صديقتها عزاء الجداوي لحرصهما على حضور المآتم وتقديم واجب العزاء دائما.
"كان الموت قليل زمان" وتحدثت دلال عبد العزيز عن ذكرياتها أثناء إقامتها في الزقازيق وحرص الجميع على الحزن وغلق التلفزيون في حالة مرور الجيران بأزمات أو حالات وفاة، لكن حاليا حالات الوفاة أصبحت أكثر.
 

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