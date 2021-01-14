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دفن صفوت الشريف بجوار حسني مبارك وإلغاء الجنازة

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مبارك وصفوت الشريف
 
الخميس، 14-01-2021 10:38 ص المصريون
قررت أسرة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق، وأحد رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى مساء أمس، الاكتفاء بمراسم دفن الجثمان في المقابر بمصر الجديدة، حيث سيدفن بجوار مقبرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وعدم إقامة جنازة واستقبال التعازي بأحد مساجد القاهرة كما كان مقترحا بالأمس عقب الوفاة.
ويأتي هذا القرار بسبب الحرص على اتباع الإجرءات الوقائية لجائحة كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين لا سيما في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
كشفت مصادر تفاصيلا جديدة عن وفاة وزير الإعلام السابق صفوت الشريف بعد صراع مع سرطان الدم.
وتوفي صفوت الشريف أمس الأربعاء في تمام الساعة 10:53 مساءا.
وقال مقربون منه أنه كان في المستشفى يتلقى جلسة العلاج الكيماوي بشكل طبيعي لكن قلبه توقف فجأة .
وتابع: تمت إعادة محاولة إنعاش القلب وعاد القلب للعمل مرة أخرى لكن بعد ساعة توقف القلب من جديد وتوفي صفوت الشريف في الحال.
 

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