السبت 24 أبريل 2021
توقيت مصر 16:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل يتم زيادة أسعار المواصلات بعد زيادة البنزين؟..الحكومة تُجيب

إصابة 1072 بكورونا في السعودية آخر 24 ساعة

وفاة الطيار أشرف أبواليسر بعد أيام من حصوله على حكم ضد محمد رمضان

عمرو أديب يعلن الحرب على محمد رمضان بـ4 بلاغات للنائب العام

ماذا وجدوا في الحساب السري لـ خالد منتصر؟.. شاهد واستغفر ربنا بعدها!

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» ضد نيوكاسل

وفاة شقيق حسني مبارك بعد صراع مع المرض.. وعلاء ينعيه

هل انفصلا؟.. محمد صلاح يصدم الجميع ويحذف صور زوجته

أمير مرتضى منصور يشتم عمرو الجنايني بألفاظ مُهينة

الحكومة توضح حقيقة خفض سن المعاش إلى 50 عامًا

ADS
 

دفن شقيق حسني مبارك بحضور العائلة ومنع العزاء

Capture
عصام مبارك
 
السبت، 24-04-2021 12:56 م

توفى عصام مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد صارع مع المرض عن عمر ناهز الـ 90 عامًا، وقد تم تشييع الجنازة من مسجد الشربتلي  بمدينة نصر، أمس الجمعة.
وقال "ابن عم" الرئيس الراحل حسني مبارك، في تصريحات صحفية، إن الأسرة لن تقيم عزاء، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، والاجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الوباء، مُوضحا أنه تم اقتصار العزاء عند تشييع الجنازة بمقابر العائلة.
من جانبه نعى علاء مبارك عمه في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" قائلًا :« "إنا لله وإنا إليه راجعون" انتقل الى رحمة الله عمي السيد / عصام مبارك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه و أكرم نزله»
 

إقرأ ايضا

النقل الجماعي والسرفيس

هل يتم زيادة أسعار المواصلات بعد زيادة البنزين؟..الحكومة تُجيب

Capture

وفاة الطيار أشرف أبواليسر بعد أيام من حصوله على حكم ضد محمد رمضان

19_2019-637051373926541228-654

عمرو أديب يعلن الحرب على محمد رمضان بـ4 بلاغات للنائب العام

أخبار متعلقة

أسرة حسني مبارك

عاجل.. الموت يفجع أسرة الرئيس مبارك

17994663661610631666

تعليق مفاجئ من علاء مبارك على فض رابعة في «الاختيار2»

3937528

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»

1-1423393

وفاة رجل فور تلقيه الجرعة الثانية من هذا اللقاح لكورونا

لا

ادعولها.. حقيقة وفاة الفنانة فيفي عبده نتيجة خطأ طبي

11063301991618002815

وفاة اليوتيوبر «أم زياد» بعد تمثيل مشهد وفاتها على زوجها