دفاع غريب من نجيب ساويرس عن محمد رمضان

الثلاثاء، 24-11-2020
03:44 م
الطيب حسين
أبدى بعض متابعي المهندس نجيب ساويرس
رجل الأعمال الشهير، اندهاشهم من منطقه في الدفاع عن الفنان محمد رمضان
إثر صور مع مشاهير إسرائيليين، كما وصفوه بـ"الغريب".
وكان "ساويرس
" قد كتب عبر "تويتر" على سبيل السخرية أنه سيسأل كل من يرغب فيالتقاط الصور معه عن جواز سفره حيث قال: "من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان
مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت ابص علي باسبور اي واحد عايز يتصور معايا !!! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره".
وجاءت الردود منتقدة ومتهكمة حيث كتب أحدهم: "فعلا والله غريب فشخ تبقى قاعد وسط شوية إسرائيلين و مشغالين الاغاني بتاعتهم كمان و بترقص و لما يتصور معاك تتفاجاة انهم من إسرائيل الموضوع غريب سيكا".
وقال آخر: "هههههههههه محدش فيهم اتفرج على رأفت الهجان تقريبا عشان يعرف الاغاني بتاعتهم".
الموضوع غريب سيكا فعلا