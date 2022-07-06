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دفاع أسرة نيرة أشرف يفجر مفاجأة عن قبول فريد الديب الترافع عن القاتل

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نيرة أشرف
Native
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الأربعاء، 06-07-2022 02:25 م

رد المحامي خالد عبد الرحمن، دفاع المجني عليها نيرة أشرف المقتولة أمام جامعة المنصورة، على قبول فريد الديب الدفاع عن القاتل.
وقال"عبد الرحمن" في تصريحات صحفية، إن فريد الديب مهما كان لديه من حجيات ومُسببات للطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يمكن سقوط الإعدام على المتهم.
ودلل على كلامه بما وصلت إليه محكمة أول درجة من صحة إجراءات المحاكمة كاملة من سماع الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة العامة والمدعي بالحق المجني وأقوال المتهم "أقفلت القضية من كل نواحيها".
وأكد محامي نيرة أشرف أنه مرافعة النيابة العامة كافية لإثبات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق محمد عادل، موضحًا أنها برهنت على توعد المتهم للمجني عليها وملاحقتها وترصدها لنحو 3 سنوات إلى أن سنحت له الفرصة ونفذ جريمته وطعنها بـ 19 جرحًا أمام مرأى ومسمع المواطنين في المنصورة.

ونوه إلى أن هيئة المحكمة من حقها أن تُكون عقيدتها بعد سماع المرافعات والانتهاء من سير المحاكمة وتكشف عن وجهة نظرها قبل النطق بالحكم، مثلما فعل المستشار بهاء مري وأعرب عن وحشية ما قام به الجاني وما يستحقه من عقوبة الإعدام شنقًا، وهذا لا يمكن التعويل عليه في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض ولو افترضنا الاعتماد عليها فمحكمة النقض ستنظر موضوع القضية من جديد وستنتهي بالإعدام لاكتمال أركان جريمة القتل.
 

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