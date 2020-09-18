دعوى قضائية: اتهام «فيسبوك» بالتجسس على مستخدمي «إنستجرام»

الجمعة، 18-09-2020
05:14 م
فتحي مجدي
اُتهمت شركة "فيسبوك
" بالتجسس على مستخدميها عبر تطبيق "إنستجرام" من أجل "أبحاث السوق"، من خلال الوصول سرًا إلى كاميراتهم المحمولة من خلال التطبيق، وفقًا لدعوى قضائية جديدة.
واتهمت الدعوى التي رفعت أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو الخميس، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي - الذي يمتلك تطبيق مشاركة الصور الشهير - بتفعيل كاميرات الهواتف الذكية عن عمد لجمع "بيانات مربحة وقيّمة لم يكن بإمكانها الوصول إليها لولا ذلك"، وفق وكالة "بلومبرج".
ويقول المستخدم بريتاني كونديتي من ولاية نيو جيرسي، إن "فيسبوك
" و"إنستجرام" حصلا على معلومات شخصية "خاصة للغاية وحميمة" لجمع "رؤى وأبحاث سوقية قيمة".
وتأتي الادعاءات بعد أن لاحظ مستخدمو "آي فون" أن "إنستجرام" كان يصل إلى كاميراتهم عندما لم يكن التطبيق قيد الاستخدام، بعد إصدار (iOS 14 beta) في يوليو.
وسمح التحديث للمستخدمين برؤية أيقونة خضراء على لوحة التحكم لشاشة "آي فون" أو "آي باد" عندما يحاول أحد التطبيقات التسلل إلى الكاميرا في الخلفية.
وشارك أحد المستخدمين "سكرين شون" للإشعار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التمرير عبر موجز "إنستجرام" الخاص بهم، إنها دائرة مستديرة مع "مؤشر المسجل" في الوسط.
في ذلك الوقت، قال "فيسبوك
"، إن الإخطار كان نتيجة لخلل في البرنامج الجديد.
وقال متحدث رسمي لموقع "ديلي ميل": "لا نصل إلى الكاميرا إلا عندما تخبرنا بذلك - على سبيل المثال ، عند التمرير من "فيد" إلى كاميرا".
وأضاف: لقد وجدنا ونصلح خطأ في (iOS 14 Beta) يشير خطأً إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون الكاميرا عندما لا يفعلون ذلك. لا نصل إلى الكاميرا الخاصة بك في تلك الحالات، ولا يتم تسجيل أي محتوى".
سمحت النسخة التجريبية من البرنامج للمستخدمين بالتجول بحثًا عن الأخطاء التي ربما لم تلاحظها الشركة قبل الإطلاق الرسمي في سبتمبر، وكشفت أيضًا عن "شر" بعض تطبيقات الطرف الثالث، كما أشار مستخدم "تويتر" فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بـ "انستجرام
".
وشارك المستخدم "سكرين شوت" على المنصة يظهر أن "إنستجرام" قام بتنشيط كاميرا "آي فون" الخاصة به أثناء المرور عبر الموقع.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت شركة "آبل" رسميًا (iOS 14) الذي يتميز بـ "نقطة تحذير" جديدة تمكن المستخدمين من معرفة ما إذا كان أحد تطبيقاتهم يشاهد أو يستمع.