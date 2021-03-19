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دعم فرنسي كبير للسعودية

القنصلية-الفرنسية-في-السعودية
أرشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 09:40 م الطيب حسين
اتخذت فرنسا موقفًا قويًا دعمًا للمكلة العربية السعودية، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصفاة الرياض.

ودان السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم.

وقال السفير الفرنسي "أكرر رفض باريس المطلق لكل عمل يزعزع أمن وسلامة المنطقة".

كان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن اليوم الجمعة، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، وشجب هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وصرح المصدر قائلاً بأنه "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكد أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك. وجدد دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
 

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