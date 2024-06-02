



قال عدد من أصدقاء الدكتورة نهى محمود سالم، صاحبة مبادرة "ما ترميش على الأرض "، وعدد من المبادرات الاجتماعية الأخرى، إنه تم العثور على جثمانها أول أمس بعد اختفائها لمدة أسبوع أثناء رحلة سياحية لتركيا.

وأضافوا، أن السلطات التركية عثرت على جثمانها في منطقة غابات بمنطقة بيرم باشا، مؤكدين أن الطبيبة سافرت إلى تركيا قبل شهر في رحلة سياحية واختفت قبل أسبوع.

وتابعوا: بعد العثور على الجثة تم إجراء تحليل الحمض النووي والتأكد من هويتها، وأنه تم تسليم الجثمان إلى نجلها الذي وصل إلى تركيا للبحث عنها بعد فقدان الاتصال بها.

وكان آخر منشور للطبيبة نهى سالم، عبر "فيس بوك"، مجموعة البوستات التي تدعم فيها حركة حركة تكوين.









