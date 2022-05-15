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«دعارة ومخدرات».. من هي إنجي خوري التي اشترطت الزواج من أدهم نابلسي مقابل التوبة؟

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الأحد، 15-05-2022 03:17 م

أثارت المطربة السورية إنجي خوري، الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها.
سجلت المطربة إنجي خوري، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل آدهم نابلسي قائلة « إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي واتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله،  بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني»
من هي انجي خوري؟
ولًدت المطربة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة بـ انجي خوري في مدينة حلب بسوريا، في 12 أكتوبر 1997م، ولقبوها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ « سما المصري اللبنانية»، لأنها اعتادت الظهور بشكل لافت في مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر صفحاتها الخاصة بمواقع السوشيال ميديا.

اتهامها بالدعارة وتعاطي المخدرات
ألقى الأمن الجنائي في سوريا من قبل القبض على إنجي خوري بتهمة الدعارة وتعاطي المخدرات، ، كما أن الفنانة شيراز كانت قد حررت في وقت سابق ضدها دعوى قضائية، في لبنان سوريا، بالتشهير والهجوم عليها، إثر تحالف إنجى مع الفنانة اللبنانية قمر، وأمرت النيابة العامة في سوريا بجلب انجي للتحقيق معها لكنها لم تتجاوب مع التبليغات التي وصلتها، ليتم توقيفها بعد ذلك ونقلها إلى أحد المقرات لأمنية للتحقيق معها.
وجهت النيابة السورية إلى انجي خوري تُهم سب وقذف الفنانة شيراز والتشهير بها، والتسلل إلى الأراضي اللبنانية خلسة لعدد من المرات.
أثارت خوري الجدل عدة مرات بسبب فيديوهاتها الخادشة للحياء التي بثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترفت بإقامة علاقة مع ناشط لبناني استمرت لمدة 4 سنوات.
ترند انجي خوري
تصدرت عارضة الأزياء السورية أنجي خوري محركات البحث والعبارات الاكثر تداولا بعد ان اعلنت انه في حال قبل الفنان المعتزل أدهم نابلسي الزواج منها ستتوب وسترتدي الحجاب.
وردت خوري، على الانتقادات التي تعرضت لها، بعد طلبها الزواج من الفنان اللبناني المعتزل أدهم نابلسي.
وظهرت إنجي خوري في فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، أكدت فيه أنها عند طلبها للزواج من أدهم نابلسي، ولا تمزح مثلما ظن البعض.
وقالت إنجي خوري: بتكتبوا وبتحكوا إني اتمسخرت على الدين وحكيت على الدين، لكن في حياتي لا عمري فت على الدين ولا السياسة، وبالنسبة لأدهم نابلسي ما كنت بتمسخر ولسة عند كلامي وأريد الزواج منه.

وسارع كثيرون من الذين لا يعرفونها للبحث اكثر عنها، واتضح أن رصيدها في البنك يبلغ 8 مليون دولار، جمعته من بعض الرجال الذين ساعدوها، لانها لا تعمل.
الا ان كثيرين اشاروا ان الرقم مبالغ فيه، فلا شك انها استطاعت ان تجمع مبلغاً كبيراً من المال، الا انه لم يصل الى ملايين الدولارات في هذا الوقت القصير.
 

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