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درة و ياسمين صبري وراء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

عمرو دياب
درة و ياسمين صبري وراء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني
 
الثلاثاء، 24-11-2020 09:06 ص المصريون
كشف مقال للناقد الفني أيمن نور الدين بعض الأسباب الحقيقية وراء ما تردد عن انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب.

وقال نور الدين إن حلم دينا الشربيني بالإنجاب جعل الخلافات تتفاقم بين الطرفين الفترة الأخيرة لأن الهضبة لا يريد إنجاب المزيد من الأطفال.

أشار إلى أن حفل زفاف درة كان القشة التي قصمت ظهر البعير حيث تم الزواج بينها وبين زوجها بشكل رسمي ، مؤكدًا أن هذا أشعل الغضب في نفس دينا الشربيني التي طالبت بإعلان الزواج بشكل رسمي مؤكدة أنها ليست أقل من درة أو ياسمين صبري أو ريهام حجاج.
 

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